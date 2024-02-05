ترخيص 1005 إعلانات بمحافظة الشرقية خلال شهر يناير الماضى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون، وبذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية، وتعظيم الإستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

وأشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى إنه تم الإنتهاء من ترخيص عدد ١٠٠٥ إعلان بمراكز ومدن المحافظة.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.