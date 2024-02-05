حملة مكبرة للقضاء على الإشغالات بشوارع مدينة قوص

قاد فراج الوحش نائب رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الاثنين، حملة مكبرة استهدفت المراور علي الاسواق والمحال التجارية بوسط المدينة، وذلك للقضاء على الإشغالات، وضبط أسعار السلع الغذائية المعروضة للمواطنين .

وأشار نائب رئيس المركز، الي ان الحملة اسفرت نتائجها عن تحرير ١٣ محضر اشغال طريق ونظافة، وتحرير ٤ محاضر تموينية اخري لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، مشددًا علي أصحاب المحال و المجمعات التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعارها الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل وزارة التموين.

وأكد الوحش ان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حملات بشكل دورى بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية الجهات المعنية تستهدف القضاء علي كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشأت التجارية وازالة كافة اشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة.