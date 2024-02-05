نشرة التوك شو.. انهيار السوق السوداء للدولار وتراجع أسعار الذهب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية تعمل على تحرير شهادة وفاة السوق السوداء، مثلما نجحت في تحرير شهادة تنظيم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الشعب المصري مدعو لحضور جنازة السوق السوداء للدولار.

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نشأت الديهي: الدولة تحرر شهادة وفاة السوق السوداء للدولار والشعب مدعو للجنازة



كشف محمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مطمئنًا المواطنين بشأن سعر الفراخ والبيض.

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منتجي الدواجن تناشد المواطنين بالتواقف عن شراء الفراخ



قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن أزمة جميع السلع في مصر تكمن في الدولار، حيث إن الإنتاج المحلي أصبح يربط نفسه بالدولار، والجميع أصبح يقيم كل شيء بالدولار، لافتا إلى أن القيادة السياسية تحدثت عن استيراد مليون ونصف رأس ماشية وهو ما حدث بالفعل لكن تم استهلاكهم خلال الفترة الماضية.

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علق الإعلامي خيري رمضان، إن سعر الدولار تراجع إلى 53 جنيهًا في السوق السوداء، ولن يكون هذا الرقم هو الموجود إطلاقا"



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خيري رمضان يعلق على انهيار السوق السوداء: هبدنا الدولار (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية تعمل على تحرير شهادة وفاة السوق السوداء، مثلما نجحت في تحرير شهادة تنظيم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الشعب المصري مدعو لحضور جنازة السوق السوداء للدولار.

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نشأت الديهي: الدولة تحرر شهادة وفاة السوق السوداء للدولار والشعب مدعو للجنازة



أبدى الإعلامي عمرو أديب، سعادته بانخفاض سعر الدولار مؤخرا مقابل الجنيه، قائلا: "تم إنقاذ الجنيه في اللحظات الأخيرة من طريق مسدود".

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عمرو أديب عن تراجع الدولار: تم إنقاذ الجنيه في اللحظات الأخيرة (فيديو)



قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط".

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حماية المستهلك: تكليفات واضحة من رئيس الوزراء بضبط الأسعار (فيديو)



قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن سعر الجنيه الذهب حاليا وصل إلى 27200 جنيه،وسيتراجع إلى 25500 جنيه، في إطار حركة التصحيح، بعد الطفرات خلال الأيام الماضية".

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التموين: الأسواق تشهد تصحيح لحركة أسعار الذهب غير المنطقية (فيديو)



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأسباب التي دفعت لهبوط الدولار في السوق الموازية وجود مجموعة من التوقعات تشير إلى توفر حصيلة دولارية للدولة قريبا.

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السوق سوداء هشة.. تعليق لميس الحديدي على تراجع سعر الدولار (فيديو)

