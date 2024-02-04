منتجي الدواجن تناشد المواطنين بالتواقف عن شراء الفراخ

كشف محمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مطمئنًا المواطنين بشأن سعر الفراخ والبيض.

أسعار الدواجن

وتوقع أن تنخفض الأسعار خلال أسبوع، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وتحدث عن أسباب الزيادة الحالية في أسعار الدواجن كانت متوقعة، موضحًا أنه كان متوقع زيادة الأسعار منذ زيادة أسعار العلف بسبب زيادة سعر الدولار، موضحًا أن دورة إنتاج الدواجن تستغرق 35 يومًا، وتستهلك الدجاجة 70% من العلف في آخر 12 يومًا، أي أن ارتفاع الأسعار كان متوقعًا منذ 20 يومًا.

وأوضح أن التجار هم من يقومون بالتسعير و70% منهم يعملون بدون سجل تجاري ولا بطاقة ضريبية، مشددًا على أن حماية المستهلك لا يمكنها التصرف معهم لأن ليس لهم سجل، مطالبًا بأن يتم حساب سعر التكلفة يوميًا، وحساب تكلفة سعر كيلو اللحم من الدواجن بناء على أسعار المدخلات.

وناشد المواطنين بالتوقف عن شراء الفراخ واللحوم خلال الأسبوع الجاري، إلى أن يتم تخفيض الأسعار عند التجار.

ارتفاع أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم من أرض المزرعة، مما يؤثر هذا الارتفاع على أسعار الثروة الداجنة بالنسبة لعمليات البيع والشراء بالأسواق المحلية، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 81 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباينا ملحوظا، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 81 جنيهًا و99 جنيهًا.