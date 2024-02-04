نشأت الديهي: الدولة تحرر شهادة وفاة السوق السوداء للدولار والشعب مدعو للجنازة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية تعمل على تحرير شهادة وفاة السوق السوداء، مثلما نجحت في تحرير شهادة تنظيم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الشعب المصري مدعو لحضور جنازة السوق السوداء للدولار.

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، الدولة المصرية دولة شريفة وتحتوي على نبل إنساني، موجهًا حديثه للإخوان: “والله إنكم عديمي الشرف، وأنتم لا تعرفون معنى كلمة الوطن، أرض مصر ستلفظكم، وربنا حافظ مصر، هذه البلد محفوظ في كتب الله، وأنتم إفرازات صديدية من هذا المجتمع الطاهر النقي”.

وأشار نشأت الديهي إلى أن الإعلامي الإخواني معتز مطر، يتحدث عن أن سعر الدولار لم ينخفض، وما يحدث هو إصدار شائعات بهدف الحصول على الدولار المتواجد مع الشعب المصري، معقبًا: "هذا الشخص حقير، هذا الشخص طريد، هربان في الخارج، يروح تركيا؛ يطردوه، ويروح لندن؛ يطردوه".

معتز مطر في حالة حزن شديدة بسبب انخفاض الدولار

وتابع: “معتز مطر في حالة حزن شديدة بسبب انخفاض الدولار”، معقبًا: "سعر الدولار خلال الفترة السابقة لم يكن حقيقيا، ولكنه مفتعل؛ بسبب المضاربات التي تحدث على الدولار".

وأوضح أن معتز مطر ومحمد ناصر وأسامة جاويش"إفرازات صديدية من جسد الوطن الطاهر النقي، هؤلاء يعملون على تشويه الحالة المزاجية للشعب المصري؛ من خلال إصدار الشائعات على مدار الساعة".

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 3 فبراير، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.

