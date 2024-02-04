خيري رمضان يعلق على انهيار السوق السوداء: هبدنا الدولار (فيديو)

علق الإعلامي خيري رمضان، إن سعر الدولار تراجع إلى 53 جنيهًا في السوق السوداء، ولن يكون هذا الرقم هو الموجود إطلاقا".



وعلق خيري رمضان، خلال برنامجه "مع خيري"، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، على انهيار الدولار في السوق السوداء، قائلا: "هبدنا الدولار".

مصر هتعدي الأزمة لكن

وتابع خيري رمضان: "لمجرد أن الناس شموا ريحة جدية الدولة خافوا، لأن هذا السعر ليس السعر الحقيقي"، متابعا: "مصر هتعدي الأزمة لكن".

وأردف الإعلامي خيري رمضان،: "هناك حملات أمنية مستمرة من الحكومة على مستوى الجمهورية".

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 3 فبراير، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.