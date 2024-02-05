السوق سوداء هشة.. تعليق لميس الحديدي على تراجع سعر الدولار (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأسباب التي دفعت لهبوط الدولار في السوق الموازية وجود مجموعة من التوقعات تشير إلى توفر حصيلة دولارية للدولة قريبا.

لليوم الثاني على التوالي تراجعات قوية في سعر الدولار

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على فضائية “ON”، مساء الأحد: “شهدنا لليوم الثاني على التوالي تراجعات قوية في سعر الدولار في السوق الموازية”، لافتة إلى الانخفاض بلغ 15 جنيها في أيام قليلة بعدما كان سعر صرف الدور كسر حاجز 70 جنيها حتى هبط اليوم إلى منتصف الخمسينات، قائلة "تقريبا بانخفاض 15 جنيها في أيام قليلة ".

وشددت لميس الحديدي على أن السوق الموازية هشة وضعيفة ترتفع بالمضاربات والقلق وغياب المعلومة وتنخفض أيضا بانتشار الشائعات ووجود توقعات بتوفير حصيلة دولارية.

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 3 فبراير، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.