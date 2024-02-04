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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عمرو أديب عن تراجع الدولار: تم إنقاذ الجنيه في اللحظات الأخيرة (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

أبدى الإعلامي عمرو أديب، سعادته بانخفاض سعر الدولار مؤخرا مقابل الجنيه، قائلا: "تم إنقاذ الجنيه في اللحظات الأخيرة من طريق مسدود".

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عمرو أديب ينتقد الغلاء: الدولار بيترنح والأسعار تتبجح

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عمرو أديب: الدولار حاليًا في ماتش شطرنج بين السعر الرسمي والسوق السوداء


وأضاف  عمرو أديب، خلال  برنامجه "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأحد: "نفسي الدولار يتدب في الأرض وينزل بلا عودة .. ده كان رايح لـ الـ100”.

الدولار نزل اليوم لما يقرب من 14 جنيها

وتابع الإعلامي عمرو أديب،: "بعد ما وصلنا لـ70؛ الناس كانت بتتكلم عن الـ100 عادي، وكان فيه حالة توحش لارتفاع الدولار"، موضحا: "الدولار نزل اليوم لما يقرب من 14 جنيها".

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال  التعاملات المسائية، اليوم السبت 3 فبراير، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.  

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:
أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.  

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