نقيب الجزارين يكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم (فيديو)

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن أزمة جميع السلع في مصر تكمن في الدولار، حيث إن الإنتاج المحلي أصبح يربط نفسه بالدولار، والجميع أصبح يقيم كل شيء بالدولار، لافتا إلى أن القيادة السياسية تحدثت عن استيراد مليون ونصف رأس ماشية وهو ما حدث بالفعل لكن تم استهلاكهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح نقيب الجزارين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية"الحدث اليوم"، مساء اليوم أن الإنتاج من اللحوم سواء داخلي أو مستورد أصبح يقيم بالدولار، لذلك يجب وضع حل جذري لهذا الملف من أجل العمل على الانتهاء من العديد من الأزمات.

أزمة كبيرة في الأعلاف

وأضاف أن الجميع توقع بعد دخول مصر تحالف البريكس سيتم حل الأزمة ولكن لم يحدث ذلك، مشيرا إلى أن هناك أزمة كبيرة في الأعلاف التي تزيد أسعارها بشكل قوي، والمواد الموازية للأعلاف أسعارها زادت بالتزامن مع الدولار، وهو ما جعل سوق اللحوم يرتفع بشكل جنوني في الفترة الراهنة.

وتابع نقيب الجزارين: "الأسعار اليومين دول جنونية على المربيين، لما كيلو العجل الحي بـ 180 جنيها وده رقم مش طبيعي احنا لما وصل الرقم 110 جنيهات كنا بنقول الأسعار اتجننت".