مصطفى بكري يزف بشرى سارة حول قرب انتهاء الأزمة الاقتصادية

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وكالة “موديز” خفضت تصنيف مصر الاقتصادي من إيجابي إلى سلبي في وقت غير مناسب، في حين أن هذا القرار لم يصدر لدولة مثل جيبوتي أو تونس، وهذا دليل على أن هناك من يسعى لتخويف الناس، وإرهاب المستثمرين حتى لا يأتوا إلى المصر، بل البعض يدفع رجال الأعمال إلى الخروج من مصر، وهذا يؤكد أن مصر في حرب اقتصادية.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الهدف من الحرب الاقتصادية التي تشن على مصر هو الهيمنة الأمريكية على القرار والجيش المصري، وإجبار مصر على القبول بالتهجير القسري، وإدخال الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن هناك مبالغ كبرى ستضخ في البنك المركزي، وهذا سيقضي على السوق السوداء، ومن شأنه أن يبعث الأمل والتفاؤل، معقبًا: "ليس أمامنا إلا التفاؤل، بلدنا لو راحت مش هترجع، إحنا نقدر نتحمل الأوضاع الصعبة والمعاناة الكبيرة لبعض الوقت، لكنا لا نستطيع أن نتحمل ضياع الوطن".

وأشار إلى أن لديه ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه الوطني، وانحيازه للمواطن، معقبًا: "الأيام المقبلة ستحمل الجديد، ومهما ارتفع الدولار سينخفض مرة أخرى، ومصر ستستمر بفضل شعبها، ومؤسسات الدولة والقائد الوطني الرئيس السيسي".