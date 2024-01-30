الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. الأمم المتحدة: علينا أن نقر بدور "الأونروا" في غزة

الأونروا
الأونروا

ذكرت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، أن منسقة الأمم المتحدة، أكدت أنه من الضروري أن تُقر الأمم المتحدة بالدور المحوري الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

دور وكالة “الأونروا” في غزة:

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أستاذ علاقات دولية: “الأونروا” معنية بتوزيع المساعدات والحماية الدولية مطلوبة الآن

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أسامة كمال: محاولات النيل من "الأونروا" مستمرة وقديمة

كشفت د. إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، عن ادعاءات إسرائيل ضد عدد من موظفي “الأونروا” والذي ترتب عليه تعليق وسحب بعض الدول تمويلها للوكالة، مشددة على ان التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية جاءت بالتزامن مع زعم إسرائيل تورط عدد من أعضاء الأونروا دون وجود أي أدلة أو تحقيقات تفيد بصحة ذلك.

وأضافت “زهران”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” هي وكالة معنية بتوزيع المساعدات الإنسانية على شعب القطاع وبشكل خاص في فترات المعاناة والأزمات، موضحة أنه ولابد أن تكون لمثل هذه الهيئات حماية دولية.

وطالبت بأن يكون هناك موضوعية في الموقف العالمي تجاه الأوضاع المأساوية بغزة، مشددة على أنه لا يعلم أحد كيف ستتم إدارة الأوضاع الإنسانية في غزة، والوضع في غزة يتفاقم على المستويات كافة.

وأشارت إلى أن حرب غزة في ظل اتساع الجبهات الصراعية يعني أنه من المتوقع وصول هذه الاضطرابات لداخل القارة الأوروبية وكذلك للداخل الأمريكي.

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