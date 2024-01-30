إبراهيم عيسى عن الأزمة الاقتصادية: "إدراك المشكلة مهم والاعتراف بها أهم"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إدراك المشكلة شيء مهم ولكن الاعتراف بالأزمة والمشكلة هو شيء أهم، موضحًا أن الإحساس الخاطئ بالقدرات والإمكانيات من الممكن أن يصل بنا إلى أشياء جميعها خاطئة.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه كان شارك مسابقة "الوعي القومي" في الفترات السابقة وكانت بين المدارس، مشددًا على أن كل مدرسة تختار أهم وأفضل طلابها في مستوى الإطلاع والمعرفة ويشاركون في المسابقة لتمثيل المدرسة.

وأوضح أنه شارك في هذه المسابقة وكان واحد من ضمن من فريق مدرسته، وكان المسابقة على مستوى المدارس في القرى والمدن ومن ثم المحافظة ومن ثم الجمهورية، مشددًا على أن المشرف على فريقهم في هذه المسابقة قرر أن يحصل على الأسئلة من لجنة التحكيم قبل بداية المسابقة.

وأضاف أنهم كان يعرفوا كل الأسئلة والإجابات، ولم يكن هناك نقاش في الأسئلة أو الفكر أو الوعي، مشددًا على أنه في النهائي لم يحصل المشرف على الأسئلة وخسر فريقهم، قائلًا: "هو ده بالظبط الوضع الحالي".

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإخوان تعمل من أجل محاولة زيادة درجة السخط ومعدل الغضب وتسخين الأوضاع ولديهم الرغبة في خروج المواطنين للشارع والاحتجاج، منوهًا بأن أي استجابة للخروج سيقود للفوضى والدمار.

تصريح هام من إبراهيم عيسى:



وأشار "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن لجان الإخوان في مواقع التواصل الاجتماعي من أقوى اللجان وقدرتهم على عمل الحملات كبيرة جدًا، مضيفًا: "الإخوان عايزينها تخرب علشان يقعدوا على تلها".

وتابع: “ويتعامل مع الأزمة لزيادة درجة السخط والرغبة في تحويل هذا الغضب لاحتجاج في الشارع وزيادة درجة اليأس لدى المواطنين تجاه الأزمة، هدف الإخوان من التدمير هو هدف واضح وحاضر”.

وشدد على أن لديهم توهمات وتسيطر على أفكارهم وتفكيرهم وخيالات الإخوان والخبالات لا تزال تحكم أفكارهم وتصرفاتهم، موضحًا أن مواطنين مصريين محبين لبلدهم يستمعون للإخوان وهو شئ منطقي للتنفيس أو سماع صوت مختلف.