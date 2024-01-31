تامر أمين يكشف رسالة محمد صلاح للاعبين بعد الخروج من البطولة

استنكر الإعلامي تامر أمين الهجوم على النجم المصري محمد صلاح، قائلا: "ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح، البطولة انتهت بالخروج.. ودا شوية رد اعتبار محمد صلاح".

وكشف تامر أمين خلال برنامجه “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، مساء الثلاثاء، الرسالة التي قام بإرسالها “صلاح” على الواتساب لجميع لاعبي المنتخب الموجودين بكوت ديفوار بعد الخروج من مباراة الكونغو، قائلًا: “محمد صلاح قال للاعبين ولا يهمكوا وشدوا حيلكوا.. انتم مقصرتوش ومحدش يقدر يلومكوا وأنا عارف إن الخروج صعب.. وبقولكوا إننا هنفوز بكأس الأمم الأفريقية قريبًا جدًا.. استنوا وهتلاقوا ربنا شايلنا خير وهنفوز بالبطولة قبل اعتزال هذا الجيل”.

واقعة محمد الشناوي ومغادرته معسكر المنتخب للإصابة نفس موقف محمد صلاح

وتابع تامر أمين : “اللي حصل من محمد الشناوي ومغادرته معسكر المنتخب للإصابة مثل واقعة محمد صلاح، خلى الناس تقول ما الشناوي مشي وساب المنتخب ومحدش اتكلم، أمال إحنا كنا بنهاجم صلاح ليه؟!”.

وتابع: “ثانيًا اللي قالك صلاح يرجع على النهائي وميلعبش، أديك خرجت ولا حصلت نهائي وقبل نهائي، وودعته قبل ما صلاح يتعافى من إصابته”، لافتاً: "أي حد شكّك في وطنية محمد صلاح، عليه أن يراجع وطنيته هو، تشكيك في صلاح وتخوينك له معناه إنك مش بتحب بلدك بالقدر الكافي، لأن صلاح من رموز وشهرة وسمعة بلدك، فلما انت تبقى عايز توقع ده يبقى مشكلة في حبك لبلدك».

منتخب مصر يسرق فرحة الملايين

الساعات الأخيرة شهدت سرقة واضحة وعلنية لفرحة الملايين من جميع من شارك في هذه الفضيحة والخروج المذل من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الظهور المخيب للآمال في دور المجموعات والفشل في تحقيق الفوز بالتعادل في ثلاث مباريات أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي، والتأهل الذي جاء بشق الأنفس، أنه ستكون هناك استفاقة والظهور بمستوي يليق بتاريخ الفراعنة.

ولكن ما شاهدناه جميعًا بعد التأهل من دور المجموعات ومواجهة الكونغو في دور الـ16، ماهو إلا "فضيحة" كروية، لمنتخب هو الأكثر تتويجًا بالبطولة، وتوديعها بدون تحقيق أي فوز بعدما خاض 4 مباريات بها.

النسخة الـ34 من أمم إفريقيا.. بطولة للنسيان للفراعنة



تعد بطولة أمم إفريقيا بنسختها الـ34، والتى تحتضنها كوت ديفوار حاليا، بمثابة بطولة للنسيان، فى ظل الأرقام القياسية السلبية التى منى بها منتخب مصر طوال البطولة والتى تعد من أسوأ النسخ التى شارك فيها الفراعنة على مدار التاريخ، بسبب سوء الأداء والنتائج.

وجاءت الأرقام القياسية السلبية خلال تلك البطولة على عكس قيمة منتخب مصر ومكانته الإفريقية، كأكثر منتخبات القارة تتويجا باللقب برصيد 7 مرات، كالتالي:

لم يحقق منتخب مصر، أي انتصار في النسخة الحالية من البطولة، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 32 عامًا وتحديدًا فى نسخة 1992، حين ودع بعد الخسارة أمام زامبيا وغانا.

على صعيد اهتزاز الشباك استقبل منتخب مصر 7 أهداف في 4 مباريات، وهو أكثر معدل تهديفي استقبلته شباك الفراعنة منذ نسخة 1976، التي شهدت اهتزاز مرمى مصر 12 مرة في 6 مباريات.

على مستوى اللاعبين تعرض منتخب مصر لأول حالة طرد في أمم إفريقيا، منذ واقعة طرد مدحت عبد الهادي في لقاء المغرب بنسخة 1998، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات فى المباراة التى انتهت بخسارة الفراعنة بهدف وحيد أحرزه النجم المغربي مصطفى حاجي