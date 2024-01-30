بسمة وهبة عن ارتفاع الأسعار: بلاش إحباط .. لكل داء دواء (فيديو)

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يقدم كل الحلول، موضحةً: "مش معقولة أطلع ألطم كل يوم وأعمل حالة إحباط مع احترامي للجميع ونقول الدولار والأسعار والأكل والشرب غليوا.. وماذا بعد؟!".

وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مساء اليوم الثلاثاء خلال عن ارتفاع الأسعار: "الله عز وجلّ لم يقدر أي مشكلة دون أن يكون لها حل، موضحةً أن "لكل داء دواء، حتى الموت والمرض، فإن الله سبحانه وتعالى قدّر لهما الدعاء، لأن الدعاء يغير القدر".

لا أحب الحديث عن مشكلة دون تقديم حلول لها

وتابعت بسمة وهبة: "هل يجب أن أقول للناس كل يوم إننا في مصيبة وكارثة؟! كلنا نعلم بمصيبتنا، ولكني أشعر بأن لديّ دور آخر غير توضيح الحقيقة للناس، وهو البحث عن حل مع الناس وللناس، فأنا لا أحب اليأس، ولا أحب الحديث عن مشكلة دون تقديم حلول لها".