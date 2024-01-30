زاهي حواس يكشف حقيقة "تبليط الهرم" (فيديو)

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول "تبليط الهرم".

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضالئية "الحدث اليوم"، مساء اليوم : “تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وسيكون هناك اجتماع للجنة لفحص الأم”ر، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى "تبليط الهرم"، ومن أصدر هذه التصريحات سيدة "بتخرف" لا تفقه أي شيء

وأشار إلى أن فكرة "تبليط الهرم" أمر عار تماما من الصحة، وغير علمي على الإطلاق، إذ أنه مبني من الحجر الجيري، ومن ثم جاء "منكاورع" وقام بكساء وجه الهرم بأحجار جرانيتية، وعلى مر الزمن وقع 9 من أصل 16 حجر، ولا أحد يستطيع تبليط الهرم.

التصريحات الصادرة حول "تبليط الهرم" هدفها إثارة الجدل

وأكد زاهي حواس، أن التصريحات الصادرة حول "تبليط الهرم" هدفها إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن لا يوجد أي أساس من الصحة لهذا الملف.

وتابع مصر تبحث عن 300 ألف توقيع من أجل استعادة حجر رشيد من جديد وفق المبادرة التي قدمها لاستعادة الحجر من جديد، مناشدا الجميع بضرورة الوصول لمليون توقيع لاستعادته من جديد، تم تجميع 700 ألف ويُنتظر 300 ألف فقط، "فيه هوجة موجودة والدول بترجع آثارها، ولازم نستغلها".