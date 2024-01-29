نشرة التوك شو.. الحكومة تتعهد بضبط الأسعار وخطة شيطانية إسرائيلية في غزة

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علق اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على اللقاء الذي يعقد في فرنسا بين أجهزة مخابرات مصر وأمريكا وإسرائيل ورئيس وزراء قطر، مشددًا على أن هذا اللقاء يبحث كافة النقاط المتعلقة بالقضية الفلسطينية وكذلك موقف إدارة قطاع غزة.

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أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استعرض التقرير الخاص بإنشاء صندوق الاستثمار في الذهب وآليات عمله، وتم استعراض أيضًا تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

الحكومة تكشف مزايا صندوق الاستثمار في الذهب.. "آليات آمنة للمواطنين"



كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن المشاورات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الحالية من أجل القرض، مشددًا على أن هذه المشاورات مازالت جارية على جدول زمني جديد يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي.

متحدث الوزراء: الحكومة تأمل بإعلان أخبار سارة وإيجابية عن مشاورات النقد الدولي



قال الإعلامي خيري رمضان إن هناك حالة جنون في الأسعار، وأطالب معالي رئيس الوزراء أن يشرح لنا ماذا يحدث".

خيري رمضان يوجه رسالة لرئيس الوزراء بسبب جنون الأسعار (فيديو)



قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، إن قرارات 10 دول بوقف التمويل لوكالة الأونروا خطير للغاية.

الأونروا: قرار وقف التمويل خطير وعملنا ينتهي في غزة خلال شهر (فيديو)



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز حماية المستهلك دوره مهم جدا للرقابة على أسعار السلع في الأسواق".

الحكومة: ضبط أسعار السلع بالأسوق أولوية لنا (فيديو)



كشف هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية سبب ارتفاع أسعار اللحوم، قائلا: " طول ما مصر لا تنتج الاعلاف وتقوم بالاستيراد سيكون هناك مشكلة”

"مش هينفع نكمل كدا".. شعبة القصابين تكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم (فيديو)



قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الدواجن بهذا الشكل غير مسبوق، وغير منطقي.

شعبة الدواجن تصدم المواطنين: وصول سعر الكيلو إلى 100 جنيه وراد (فيديو)



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نسبة انخفاض السفن العابرة من قناة السويس بلغت 35% بسبب الأحداث الجارية في البحر الأحمر، موضحا: "الطريق البديل يزيد في الزمن عن طريق قناة السويس بما يقرب من 12 إلى 15 يوما فضلا عن الزيادة في استهلاك الوقود".

قناة السويس: 35% نسبة انخفاض السفن العابرة بسبب أحداث البحر الأحمر (فيديو)