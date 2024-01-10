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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بسمة وهبة تهاجم ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع (فيديو)

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، الارتفاع المبالغ فيه في أسعار السلع  خلال الفترة الماضية ونقص بعض السلع الهامة لكل أسرة  وخاصة المتعلقة بالأطفال.

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بسمة وهبة للمواطنين: "اللي عنده مشكلة يطلع يقولها ومش كل حاجة نقول يا ريس"

 نقص في توفير لبن وأدوية الأطفال

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم، : "هناك نقص في توفير لبن وأدوية الأطفال"، متابعة: "سعر اللبن بيزيد كل يوم".

وأضافت بسمة وهبة: "لبن الأطفال موجود وسعره بيزيد كل يوم عشان الصيدلية والتجار يعملوا بيزنس، والأدوية ناقصة وكل يوم بتغلى والمسئول عن ذلك التجار والصيدليات".

سعر باكيت البامبرز وصل لـ500 جنيه

وتابعت: “سعر باكيت البامبرز وصل لـ500 جنيه، الأطفال يعملوا إيه؟”، متابعة:" المكملات الغذائية وأطعمة الأطفال أصبحت غير متوفرة لزيادة أسعارهم بشكل كبير".


وأردفت بسمة وهبة: "هل غلاء الأدوية يتبع هيئة الدواء أم وزارة الصحة والسكان؟! فإذا كانت تتبع هيئة الدواء، فإن المدان أمام المصريين سيكون هيئة الدواء والتاجر وأزمة الاستيراد".

تامر أمين  يستنكر الارتفاع المتتالي للأسعار بسبب جشع التجار

ومن جانبه، استنكر الإعلامي تامر أمين الارتفاع المتتالي للأسعار  بسبب جشع التجار، قائلا: "مينفعش التاجر اللي عنده السلعة يذلني بزيادة الأسعار المبالغ فيها كل يوم وبشكل مستمر".

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية “ النهار”  مساء اليوم الثلاثاء: " يجب أن يتنافس التجار في الجودة وخفض الأسعار وليس زيادة الأسعار"، متابعا: " يجب تحقيق العدل ولازم التجار يكسب بعدل ومحدش قال للتاجر يبيع بالخسارة لكن يجب أن يضع هامش ربح مقبول ومحدش يمص دم المواطنين".

وتابع تامر أمين :" أرجو من الدولة والحكومة أن يكون هناك تدخلات لضبط الأسواق فيما ينص عليه القانون لحفظ حق المواطن ".

يجب تحقيق توازن بين ربح التاجر وقدرة المستهلك على الشراء
وأردف تامر أمين: "يجب تحقيق توازن بين ربح التاجر وقدرة المستهلك على الشراء"، مضيفا:" دول كثيرة تدخلت من اجل أحداث التوازن في أسعار السلع في الأسواق ".

هناك سلع تباع بـ100% هامش ربح

ولفت تامر أمين إلى أن هناك سلع تباع بـ100% هامش ربح وهناك سيارات تباع بأرقام مرتفعة للغاية".

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