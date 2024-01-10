الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الأمطار (فيديو)

قال محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم وخلال الفترة المقبلة ستتراوح درجات الحرارة بين 18 لـ 19 درجة، والعظمة على الصعيد سيكون 22 درجة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم: "أن الطقس في ساعات الليل يكون شديد البرودة، ويصل لحد الصقيع، وهناك مناطق ستسجل 5 درجات، ولذلك على الجميع توخي الحذر في الفترة المقبلة.

البلاد ستتعرض لأمطار متوسطة

وأشار إلى أن البلاد اليوم وغدًا ستتعرض لأمطار متوسطة، وسيكون هناك رياحا، والأمواج ستكون لأكثر من ثلاثة أمتار، وهناك تعليق لحركة الملاحة في بعض الموانئ.

وكشف أن الأمطار مستمرة للغد، وستصل إلى القاهرة، مشيرا إلى أنه من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاضا في الأمطار، ولكن سيكون هناك رياح.

وتابع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: “من يوم السبت سيكون هناك أمطارا متوسطة، فالفترة المقبلة سيكون هناك تغيرات جوية، وكشف أن هناك تنسيقا مع المحافظات لمتابعة الأحوال الجوية”.

وأكد أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يتسبب في وجود تساقط لـ ‏الأمطار المتوسطة على مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري، كما تمتد ‏الأمطار بكميات أقل في المناطق الداخلية خلال فترة المساء، وتكون خفيفة على ‏بعض الأماكن من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، واليوم هو بداية تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، وهي كتل منخفضة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 18 11

بنهــــا 19 11

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 10

العريش 21 10

رفح 21 9

رأس سدر 21 10

نخل 20 3

كاترين 14 3

الطور 25 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 18 13

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 17 13

السلوم 16 11

سيوة 18 3

رأس غارب 22 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 15

شلاتين 28 20

حلايب 27 19

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 20 11

بني سويف 20 8

المنيا 18 7

أسيوط 19 8

سوهاج 19 9

قنا 26 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 26 13