أحمد موسى: السيسي رفض مغريات ضخمة حفاظا على القضية الفلسطينية (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية أدخلت 70% من المساعدات إلى غزة ، والعالم ساهم بـ30% فقط.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، : “مصر تتعرض دائما لحملات تشويه ونحن نعلم من وراء تلك الحملات، لكن شعب مصر واع” متابعا:"محدش يقدر يقرب على حدودنا ولا يضرب معبر رفح، وكل دا ضغط وتشويه للدولة من اللجان الإلكترونية، والمعبر لم يغلق ساعة واحدة من جانب مصر، منذ عملية السابع من أكتوبر، وكل من يتم ابتزازه على معبر رفح يتم إبلاغ الجهات المعنية».

مصر عرض عليها مغريات اقتصادية ومالية والرئيس السيسي رفض

وأوضح أحمد موسى أن مصر عرض عليها مغريات اقتصادية ومالية والرئيس السيسي رفض كل تلك المغريات للحفاظ على القضية الفلسطينية، من خلال بقاء الشعب في أرضه وعدم تصفية القضية، ومصر أكثر بلد دفعت وبتدفع الثمن، ومصر والأردن وفلسطين أكثر الدول المتأثرة بشكل مباشر، ولهذا تم عقد القمة الثلاثية لرؤساء هذه الدول اليوم.

وتابع: كل من يساعد إسرائيل على القتل شريك في الإبادة ورفض أمريكا لوقف إطلاق النار يدينها في دعوى جنوب إفريقيا، ومجلس الأمن والولايات المتحدة أصبح يُنظر إليهم بعين العار، تحية للصين وروسيا وكل الدول الحرة التي تساند فلسطين.

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إن هناك حالة من الترابط الجغرافي بين مصر والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى الترابط التاريخي والسياسي، وكل هذه الأمور تؤدي إلى التواصل والمشاورات وإيجاد رؤية مشتركة موحدة خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية".

تنسيق متواصل بين مصر والأردن وفلسطين



وأضاف الحرازين، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم، أن تنسيقا متواصلا بين مصر والمملكة الأردنية وفلسطين للتشاور في القضايا التي تهم المنطقة كافة وبخاصة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لكل الدول، مشيرًا إلى وجود محاولات لاختزال القضية الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن هناك أحداث متلاحقة بشكل يومي قبل ما جرى في 7 أكتوبر، فقد كانت الاقتحامات والاعتقالات متواصلة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، سبقها لقاء جرى قبل أيام بين الرئيس السيسي والرئيس أبو مازن في القاهرة، فنحن نعلم بأن هناك عدوان إسرائيلي متواصل على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة بشكله الموسع وفي الضفة الغربية بشكل مصغر من خلال استهداف كل مدينة على حدة".