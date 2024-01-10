أحمد موسى: العالم ينتظر قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل غدا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جنوب إفريقيا تحدثت عن أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية، وعجز مجلس الأمن أمام ما يحدث، وتقدمت بدعوة إلى محكمة العدل الدولية

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم، أن أنظار العالم تتجه غدا لمحكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي، والتي وصل عددها لـ58 صفحة، بسبب خطورة ما قامت به إسرائيل من مجازر في حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بها 15 قاضيا من مختلفي الجنسيات، لافتا إلى أن جنوب إفريقيا وثقت كل تصريحات تل أبيب بالفيديوهات والصور، والدعوى تقام يومي الخميس والجمعة.

وأوضح أحمد موسى أن إسرائيل قررت الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، ووزير العدل الجنوب إفريقي هو من سيترافع في الدعوى وله قيمة وقامة كبيرة، معتبرا أن ذلك هو تحرك قوي على كل المستويات من جنوب إفريقيا ضد تل أبيب، خاصة أن جنوب إفريقيا استشهدت بكلمة سفير مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، بأن التهجير القسري محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني وما يقوم به جيش الاحتلال مجزرة بحق المدنيين.

ربما هناك إجراء من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

ولفت موسى أنه ربما أن يكون هناك إجراء من محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع تضامن عدد من الدول مثل الأردن وبوليفيا والجامعة العربية مع دعوى جنوب إفريقيا، معلقا: إسرائيل تواجه جرائم إبادة جماعية وقصف عشوائي وتدمير للبنية التحتية وتدمير 85% من المنازل والتهجير القسري وضرب المستشفيات وقطع المياه ومنع دخول المساعدات وقطع الاتصالات ومحاصرة المدنيين وقتلهم والتجويع والإرهاب واستهداف الفلسطينيين».

قال إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة تأتي في وقت وظرف حساس للغاية، والجميع يعمل على هدف محاولة عدم الاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية، وهذه المأساة الأولى التي يجب على العالم أن يعمل من أجلها، ومصر تلعب دورًا مهمًا على الصعيدين العربي والدولي بهذا الخصوص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر موقعها مهم إذ أن المعبر الوحيد لإدخال المساعدات هو معبر رفح، وإسرائيل ملزمة قانونا بفتح باقي المعابر.

وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان لكن هذه المنظمات إنسانية، والذي يعيق عملها هو الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أمل بخروج شيء من محكمة العدل الدولية بعد الاستماع الذي سيبدأ الخميس المقبل من قبل جنوب أفريقيا.

ولفت إلى أن هناك توقعا بإصدار أمر قضائي بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني ووقف التحريض من قبل محكمة العدل الدولية، والأمر متروك للقضاء وبعد ذلك سيتبعه عمل قانون آخر من خلال مرافعات مستمرة والباب مفتوح أمام الدول لعمل مرافعة شفوية ومكتوبة أمام المحكمة لإثبات ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية.