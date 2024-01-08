نشرة التوك شو.. مأساة الصحفي وائل الدحدوح و تطورات سعر الصرف

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عيد الميلاد يأتي كل عام برسالة محبة وسلام، معقبا: "زي ما نفرح في ولادة أي طفل، بنحتفل بولادة السيد المسيح ونحتفل بيوم 7 يناير برسالة محبة وسلام حتى ميلاد السيد المسيح يعمل نوع من التوبة".

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البابا تواضروس: عيد الميلاد يأتي كل عام برسالة محبة وسلام (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي؛ لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.

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الحكومة تكشف موعد الإعلان عن تطورات سعر الصرف (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الوزراء، أصدر وثيقة اليوم من 145 صفحة، تتحدث عن خريطة الطريق المصرية خلال 6 سنوات مقبلة، لافتا إلى أن الوثيقة حملت عناوين تحمل آمالا كبيرة خلال 6 سنوات.

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أحمد موسى يشيد بوثيقة الحكومة الجديدة.. تحمل آمالًا كبيرة (فيديو)



قدم الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، نصائح لإنعاش القلب وقت الأزمة.

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قدم الإعلامي أحمد موسى، التعزية لمراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، في وفاة نجله الصحفي حمزة الدحدوح.

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أحمد موسى يعزي مراسل الجزيرة وائل الدحدوح على الهواء (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تقارير دولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري".

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الحكومة: إجراءات جديدة للسيطرة على الأسعار وخفض معدل التضخم (فيديو)



قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحمل رؤية كاذبة وتضخ أكاذيب طول اليوم، متابعا: "نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تبذل جهدا كبيرا على المستوى الدولي لنقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني.

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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: غزة تشهد أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام (فيديو)



كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه لأزمة صحية، قائلة: “ حالته ادت للتحسن مجددا بعد أن تدهورت أكثر من مرة وهو الآن في فترة نقاهة، وفي رحلة خارج القاهرة؛ ليعود للجمهور مرة أخرى”، موضحة: الطبيب المعالج طالبهم بعرضه على طبيب نفسي.

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زوجة حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية.. يحتاج إلى طبيب نفسي (فيديو)



علق الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في غزة، على استشهاد نجله الصحفي حمزة الدحدوح، في قضف إسرائيلي بغزة اليوم داخل القطاع، قائلا:" "راض بقضاء الله واسأل الله أن يتقبل أسرتي وعائلتي وكل الشهداء والصالحين والصديقين في الجنة".

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وائل الدحدوح عن استشهاد نجله: راض بقضاء الله ولم نفقد الثقة والأمل



علق الإعلامي تامر أمين، أن كل منتخبات أفريقيا جيدة جدًا نيجيريا لديها "أوسمين أفضل لاعب في العالم" و "المغرب أخذ كأس العالم" والجزائر بكتابته المحترفة والسنغال" مشيدا بأداء فريق منتخب تونس المحترفة.

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تامر أمين يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

