محسن جابر يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تراث أم كلثوم (فيديو)

كشف المنتج محسن جابر، تفاصيل جديدة عن الأزمة الأخيرة بشأن ملكية تراث المطربة الراحلة أم كلثوم، قائلا: "العقد الذي يتحدث عنه ورثة أم كلثوم بأنه وقع في عام 1964 مع صوت القاهرة، تم عرضه، وتم الإقرار بفقدانه أمام المحكمة ، ولذلك أصبح والعدم سواء".



وأضاف محسن جابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة "لأولى الفضائية"، مساء الأربعاء: "ورثة السيدة أم كلثوم رفعوا قضية على صوت القاهرة وطلبوا من الشركة وضع هذا العقد في المحكمة حتى يطعنوا عليه بالتزوير".

وتابع محسن جابر: "مندوب صوت القاهرة حضر للمحكمة وأقر أمام القاضي أن هذا العقد ليس له وجود والمحكمة حكمت بوقف القضية لحين ظهور العقد".

“صوت القاهرة” تستمر في الاستغلال طبقا للعقود التي وقعتها مع ورثة أم كلثوم

وأردف محسن جابر:" شركة صوت القاهرة تستمر في الاستغلال طبقا للعقود التي وقعتها بينها وبين ورثة أم كلثوم".

وتصدر اسم الفنان والملحن عمرو مصطفي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس السبت، قاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين بين جمعية المؤلفين والملحنين حول حقوق الملكية الفكرية لتراث كوكب الشرق "أم كلثوم"، وهو ينفعل على أحد الحضور.

وتحول الصراع على حقوق تراث أم كلثوم بين شركة صوت القاهرة صوتيات والمرئيات، وشركة "صوت الفن"، من ساحات المحاكم القضائية إلى معركة إعلامية شرسة وذلك بعد دخول جمعية المؤلفين والملحنين في الأزمة وتأييدها لصوت القاهرة لتراث أم كلثوم.

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان والمحلن عمرو مصطفى وينفعل على أحد الحاضرين مساء أمس السبت، بعد أن تم الكشف عن وثيقة مكتبة بخط يد "أم كلثوم"، وتنازلها عن جزء كبير من الحقوق الخاصة بحفلاتها الغنائية لشركة "صوت مصر"، مما دفع البعض إلى التشكيك في صحة الوثيقة والأمر الذي جعل عمرو ينفعل على الحضور.

قال عمرو مصطفي بعد انفعاله على الحضور والتحدث بصوت عالى: "أوراق إيه بعد ده؟ دي أم كلثوم نفسها ما هي باينة أهي أنا عايز القضية دي تروح للنائب العام، أنا هموت بعد كده أعمل تنازل فى الشهر العقاري وبعد كده تجيب ورق تكدب إمضتي".

شركة صوت الفن تصدر بيان شديد اللهجة لجمعية المؤلفين والملحنين



فؤجئ المنتج محسن جابر بعقد شركة صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة حقوق التراث لأم كلثوم، وقال في بيان رسمي: "لما كنت أنا المعني بهذا الاجتماع فكان من المفروض أن يتم دعوتى للرد على أي استفسارات وإيضاح الحقائق على الحضور".

وأضاف محسن جابر، بأن الشركة حصلت على أحكام قضائية نهائية تفيد بملكيتها لأغاني أم كلثوم، وأن الحكم الذى تستخدمه شركة "صوت القاهرة" كدليل لها هو دليل ضدها، وهذا العقد تم فسخه بحكم نهائى بات وألزم الحكم شركة صوت القاهرة بتعويض قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه.

وأكد محسن جابر أنه سيوضح في المؤتمر صحفي الذي سيحدد موعده خلال أيام قليلة الحقائق بالمستندات والاحكام النهائية، ويكشف سر العلاقة الخفية بين شركة صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين.