الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ضياء رشوان: مصر تتحمل 70% من المساعدات ولا يمكنها فرض رسوما إضافية

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية، إنّ معبر رفح على الجانب الفلسطيني مليء بالصحفيين ووسائل الإعلام، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجانب المصري، وبالقطع، فإن وسائل الإعلام كان يمكنها رصد فرض رسوم إضافية على القادمين من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري في ظل العدد الضخم من العابرين، وذلك إن حدث هذا الأمر.

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي أحمد بشتو: "الملفت أن مِن كتب مِن الصحف الدولية هي صحيفة واحدة، وهذه الصحيفة ليس لها مراسل على الجانب الفلسطيني أو الجانب المصري وبالتالي، فإنه ليس لديها وجود ميداني، والواقعة المنسوبة زورا وادعاءً إلى مصر لا يوجد دليل عليها بأي شيء".

txt

ضياء رشوان: مصر تسعى لاستقرار المنطقة بناء على مبدأ حل الدولتين

txt

ضياء رشوان: معدلات الهمجية الإسرائيلية قلت مقارنة بالأيام الأولى للحرب (فيديو)

وتابع رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية: "ذكرنا في بيان الهيئة الذي أصدرناه بأنه لا يعقل أن مصر التي تتحمل راضية 70% من الإعانات والمساعدات يمكن أن تفكر في مثل هذا الأمر الصغير، ولا نفعل هذا الأمر برضا ولكن إحساسا بالواجب تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين".

مواد متعلقة

ضياء رشوان: معدلات الهمجية الإسرائيلية قلت مقارنة بالأيام الأولى للحرب (فيديو)

ضياء رشوان يكشف عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة (فيديو)

ضياء رشوان: إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع وصول المساعدات لقطاع غزة(فيديو)

ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية خطوة على طريق الإصلاح السياسي (فيديو)

ضياء رشوان يحذر من تصفية القضية الفلسطينية وتهديد أمن مصر (فيديو)

ضياء رشوان: 65% من مباني قطاع غزة دمرت بالكامل (فيديو)

ضياء رشوان: مصر تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات (فيديو)

ضياء رشوان: مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع
الجريدة الورقية