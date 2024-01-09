سقوط عاطل وراء 4 وقائع سرقة في الطالبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وبحوزته (مبلغ مالى، مشغولات ذهبية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأرشد عن باقى المسروقات (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - جهاز روتر ) وأضاف ببيعه (2 جهاز لاب توب ) لعميله سىء النية (مالك محل كمبيوتر) تمضبطه وبحوزته الجهازين المشار إليهما.

كما تم ضبط (عامل - زوج شقيقته " مالك مصنع بلاستيك" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية) لقيامهما بسرقة (كمية من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة البلاستيك) من داخل مصنع بلاستيك كائن بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفابإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات بمسكن الأول .

بجانب ضبط (عاملين – مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح) حال قيامهما بسرقة (أسطوانة بوتاجاز - أسلاك كهربائية ) من داخل غرفة بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز ، وبمواجهتهما إعترفابإرتكابهما الواقعة وكذا سرقة كمية من (الكابلات الكهربائية ) من أعمدة الإنارة بذات القرية وتم بإرشادهما ضبطها.

كما ضُبط (3 عمال ، عاطل ، تاجر خردة ، لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقات المتنوعة (أسلاك، مواتير مياه، مساكن) مُتخذين من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وأرشد عن المسروقات (كمية من الحديد تزن حوالى 500 كيلو جرام - كانات حديدية تزن حوالى 150 كيلو جرام - كمية من الأسلاك النحاسية الخاصة بالكابلات الكهربائية المستولى عليها تزن حوالى 10 كيلو جرام - موتور مياه - كمية من العوازل البلاستيكية الخاصة بالإسلاك الكهربائية المستولى عليها).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.