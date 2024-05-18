انفراد.. الخارجية للشئون القنصلية والمهندس إسماعيل علي يتابعون أزمة الطلاب المصريين في بشكيك

يتابع السفير كريم السادات، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والمهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، المشكلة التي يواجهها عدد من الطلبة المصريين بقرغيزستان في مدينة بشكيك العاصمة.

وأكد المهندس إسماعيل علي، متابعته للموقف مع سفارتنا على مدار الساعة ويتم العرض بآخر التطورات على مستوى أعلى.



وكان قد ناشد الدكتور سعيد المغربي، الاتحاد المصريين في آسيا الوسطى، المهندس إسماعيل علي، والمسؤولين في مصر بسبب وجود مشكلة كبيرة يتعرض لها أكثر من 1200 طالب مصري يدرسون بقرغيزستان في مدينة بشكيك العاصمة، قد حدثت مشادة بين أربعة أو خمسة تحديدا من الشباب المواطنين من أهل قرغيزستان مع طلاب في سكن من السكنات واعتدوا على الطلاب المصريين، وبعد حل المشكلة تفاقم الموضوع وتطور من قبل المواطنين هناك بجعلها قضية رأي عام وانتشرت عبر قنوات السوشيال ميديا.

وطالب المغربي المسؤولين بحماية الجالية المصرية والشباب المصريين هنا.



وأبدى المهندس إسماعيل علي، تخاوفه من تطور الأمر خاصة وأن هؤلاء الطلبة المصريين لديهم امتحانات في الصباح الباكر، وهم محجوزين داخل مساكنهم بسبب ما يحدث من تعدي في الخارج، مؤكدا ثقته في جميع المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية وحل الموضوع في أسرع وقت.