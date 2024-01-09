الأمن يضبط 9 قضايا مخدرات في دمياط

تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش–12كيلو جرام لمخدر البانجو– 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.