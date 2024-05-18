وزير الشباب والرياضة يكشف موعد إنتخابات الاتحادات والأندية

كشف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن موعد انتخابات اتحاد الكرة والأندية، في تصريح خاص لـ برنامج "ملعب الشمس".

وقال وزير الرياضة خلال تصريحاته الخاصة ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الدعوة لاجراء الجمعية العمومية ستكون في الفترة ما بين أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، والأندية ستكون ما بين أواخر 2024 وبداية 2025.

وأضاف، أن الأهلي لديه انتخابات تكميلية في نوفمبر المقبل، بعد وفاة نائب الرئيس العامري فاروق، و ستكون الانتخابات في ديسمبر 2025، على أن يتم الدعوة لعقد الجمعية قبل 45 يوما.