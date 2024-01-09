سقوط عصابة وراء سرقة توك توك في بولاق الدكرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبال (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين أنه أثناء سير الـمُصاب بمركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة القسم، إستوقفه مجهولان (رجل و سيدة) وطلبا منه توصيلهما لإحدى المستشفيات بدائرة القسم.. ولدى سيرهم بالطريق قاما بإلقاء كمية من البنزين عليه وإضرام النيران به وسرقة مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب ، وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من ذات المستشفى بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" آخر مُصاب بحروق متفرقة، وتبين تعرضه لذات الواقعة من قبل مجهولان لهما ذات المواصفات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعتين (عامل ، "زوجته" ربة منزل لها معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزة الأول على "هاتف محمول خاص بأحد المجنى عليهما"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعتين وأنهما يكونان تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى سرقة المواطنين بالإكراه ، وأضافا بتصرفهما فى مركبتى "التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئا النية (سائقى "توك توك" أحدهما "زوج شقيقة المتهمة") تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.