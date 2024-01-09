أمن المنافذ يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1981) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (181) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.