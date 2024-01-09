الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1981) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (181) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

 

مواد متعلقة

سقوط عصابة وراء سرقة توك توك في بولاق الدكرور

الأمن يضبط 9 قضايا مخدرات في دمياط

القبض على 10 من مساطيل الطرق خلال حملات أمنية مكثفة

تفاصيل سرقة ذهب من مطرب شعبي

القبض على سائق بحوزته كمية من الحشيش بمدينة نصر

تنفيذ 58 ألف حكم قضائي خلال يوم
الجريدة الورقية