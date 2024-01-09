تفاصيل سرقة ذهب من مطرب شعبي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنيا بمديرية أمن المنيا من (مطرب شعبى) بأنه حال استقلاله وصديقه سيارة ملاكى "مستأجرة" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) متجهين لبيع كمية من المشغولات الذهبية، وحال سيرهم بدائرة القسم استوقفتهم سيارة "ميكروباص" يستقلها 4 أشخاص "مجهولين" مدعين أنهم "رجال شرطة" وإصطحبوه وبحوزته المشغولات الذهبية المشار إليها داخل "الميكروباص" وتوجهوا إلى أحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان المنيا و استولوا على المصوغات منه ، وقاموا بإنزاله عقب ذلك ولاذوا بالهرب.

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية ومن بينهم سائق السيارة "المستأجرة" مرافق المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بالإشتراك مع (سائق السيارة المستأجرة) بإرتكاب الواقعة بإستخدام السيارتين المشار إليهما "تم ضبطهما"، كما أقروا ببيع المشغولات لــ (مالك محل مشغولات ذهبية "عميل حسن النية").. وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى حصيلة بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها من المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.