تنفيذ 58 ألف حكم قضائي خلال يوم

تواصل أجهزة الأمن، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حيث شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودهافى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ (58985) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(141) حكم جناية.

(18880) حكم حبس جزئى.

(3273) حكم حبس مستأنف.

(28788) حكم غرامة.

(7903) مخالفات.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (17) متهم إرتكبوا (8) حوادث متنوعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.