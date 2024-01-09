ضبط 42 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية

تستكمل أجهزة الأمن، شن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حيث شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودهافى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 42 قطعة سلاح نارى بحوزة 41 متهما) وذلك على النحو التالى:

بندقية خرطوش.

طبنجة.

(40) فرد محلى .

(70) طلقة مختلفة الأعيرة.

(179) قطعة سلاح أبيض.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.