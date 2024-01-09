رصد 231 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن، شن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حيث شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (231) قضية مواد مخدرة بإجمالى (256) متهما ضُبط خلالهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (135,210 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (35,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,795 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,086 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 443 جرامًا).

كمية من مخدر البودر وزنت (430 جرامًا).

(538) قرصًا مخدرًا.