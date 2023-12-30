نشرة التوك شو.. مصر تحذر إسرائيل وانهيار في السودان

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد الخبير في العلاقات الدولية، أشرف عكة، أن إسرائيل قامت بنهب محلات صرافة فلسطينية، وأن سلطات الاحتلال تريد من هذا الفعل زعزعة الأمن وترويع المواطنين الفلسطينيين، لافتا إلى أن ما تقوم به إسرائيل استهداف سياسي واقتصادي واجتماعي وأمنى للضفة الغربية.

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دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كندا إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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ملك الأردن يدعو لضغط دولي لوقف إطلاق النار في غزة



أكد كاظم أبو خلف، متحدث أونروا في الأراضي المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على قافلة تابعة لنا كانت متجهة من شمال غزة إلى جنوبه.

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متحدث أونروا: الاحتلال أطلق النار على قافلة تابعة لنا في غزة



أكد الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد سوءا منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

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الأمم المتحدة: الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد سوءًا



أكد الإعلامي مصطفى بكرى، أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ليبرمان، يطالب بقبول مصر تهجير أهالي غزة، قائلا: "هما القادة في إسرائيل بيختبروا مصر وبيقول إنهم جايين للمصريين فى أرضهم".

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مصطفى بكري: مصر حذرت إسرائيل من المساس بالحدود (شاهد)



قال الكاتب الصحفي كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإفتاء والأزهر اتفقا على أن تهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم من باب الود والمواطنة.

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كرم جبر: الإفتاء والأزهر اتفقا على تهنئة الأقباط بعيدهم (فيديو)



شن الإعلامي خالد أبو بكر، هجومًا حادًا على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، والذي قال فيها: "إن حوالي مليون ونصف المليون من سكان غزة سيغادرون القطاع إلى سيناء المصرية".

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خالد أبوبكر عن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق الأخيرة : "متغطاش كويس"



أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد شروط وامتيازات التجارة المتبادلة المعفاة من الرسوم الجمركية لإسرائيل، وذلك على كميات محددة من منتجات زراعية معينة لمدة عام، ينتهي في 31 ديسمبر 2024، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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أمريكا تعفي إسرائيل من رسوم التجارة المتبادلة بينهم



أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عام 2023 سيدخل التاريخ على أنه عام التحديات والتحولات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

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دبلوماسي: مصر لاعب وطرف رئيسي في حل مشاكل وتحديات المنطقة

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاستقرار انهار في السودان، والشعب السوداني وحده يدفع الثمن.



جامعة الدول العربية: الاستقرار انهار في السودان والشعب وحده يدفع الثمن (فيديو)

