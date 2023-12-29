مصطفى بكري: مصر حذرت إسرائيل من المساس بالحدود (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكرى، أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ليبرمان، يطالب بقبول مصر تهجير أهالي غزة، قائلا: "هما القادة في إسرائيل بيختبروا مصر وبيقول إنهم جايين للمصريين فى أرضهم".

وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الجمعة، أنه يجب أن يعلم الإسرائيليون أن مصر وجيشها وأرضها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وتابع أن: "مصر وجهت رسالة شديدة اللهجة خلال الساعات الماضية لإسرائيل، تحذرها وتنذرها من المساس بالحدود المصرية وده موقف كل مصري ولازم كل مصري يقف وراء بلده وشرطته وجيشه".

من مسافة الصفر.. القسام والقدس يهزان الأرض المحتلة ويُسقطان طائرة استطلاع للعدو

أعلنت كتائب القسام استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس :"قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل والإعلام الإسرائيلي: تحذير خاطئ

انطلقت منذ قليل صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى، اعتقادًا من جيش الاحتلال بحدوث اختراق جوي من مسير.

وبعد دقائق من انطلاق الإنذار قال إعلام إسرائيلي، أن التحذيرات التي أطلقت قبل قليل ناتجة عن تشخيص خاطئ.

على جانب آخر، أنباء عن مقُتل 11 قياديا في الحرس الثوري الإيراني، بضربة استهدفت مطار دمشق مساء أمس الخميس، أسفر عنها إصابة قائد الحرس الثوري نورت رشيد في شرق سوريا.

وكان قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا في استقبال وفد قادم لمطار دمشق.