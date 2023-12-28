نشرة التوك شو.. ارتباك إسرائيلي بسبب خسائرغزة وكارثة السودان

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن كيلو السكر يصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيهًا، وزجاجة الزيت عبوة 800جم بـ30 جنيهًا، مؤكدًا أن لكل مواطن على بطاقة الدعم كيلو سكر وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضًا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

بـ 12 جنيهًا.. التموين تعلن أسعار السكر الحر والتمويني (فيديو)



قال الكاتب الصحفي د.أسامة السعيد، إنّه يجب أن نفرق بين مسارين أساسيين، الأول هو المسار المصري الأردني العربي وهذا المسار يبدو أنه كان مدركًا منذ فترة مبكرة للغاية منذ اندلاع هذا الصراع بأن هناك مشروعات تتجاوز رد الفعل الإسرائيلي تجاه عملية طوفان الأقصى.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تهجير الفلسطينيين قضية أمن قومى لمصر والأردن.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة السودان تشهد أزمة ضخمة ويوجد بها 8 ملايين نازح، و1.5 مليون شخص تركوا السودان منهم 400 ألف شخص دخلوا إلى مصر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى: الكارثة في السودان 10 أضعاف ما تتعرض له غزة (فيديو)



تستعد مصر لإنشاء مخيم إيواء ضخم في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وتخطط حاليًا لإنهاء المرحلة الأولى من المخيم بإقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة لا تسعر السكر وإنما تعمل على شق الإتاحة، ويتم طرحه من خلال البطاقات التموينية، ويتم العمل على زيادة المعروض من السكر في الأسواق.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تفاصيل إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر وقعت عقدا مع هيئة موانئ أبو ظبي وهي إحدى الشركات التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، وهي تتولى عملية إدارة وتشغيل ميناء سفاجا، وليس بيعه.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى يكشف حقيقة بيع ميناء سفاجا (فيديو)



علق الإعلامى تامر أمين على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياھو أمام الكنيست، قائلا: " رئيس الحكومة الإسرائيلية جن جنونه رسميا ويلعب لعبة الموت.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تامر أمين: نتنياھو جن جنونه رسميا ويلعب لعبة الموت (فيديو)



قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن الداخل الإسرائيلي يعيش في حالة من الانهيار بسبب حرب غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا باحث: ارتباك سياسي وعسكري في إسرائيل بسبب الخسائر الضخمة في غزة (فيديو)



قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك بعض الإيجابيات التي تحققت في عام 2023 منها حماية الدولة من الصراعات الموجودة في المنطقة، فالبعض كان لديه إصرار على توريط مصر في صراع قطاع غزة ، إما من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا النمنم: السيسي لم يسمح بابتلاع طعم التورط في الصراع بغزة (فيديو)

