عاجل
يحيى الموجي يكشف حقيقة ضربه لعمرو دياب توقعات حياة الروح لبرج الجوزاء 2024| عام الاتصالات والحظوظ المرتفعة (خاص) الهلال الأحمر الفلسطيني: كارثة إنسانية تننظر غزة خلال أيام (فيديو)
السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

دبلوماسي: مصر لاعب وطرف رئيسي في حل مشاكل وتحديات المنطقة

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عام 2023 سيدخل التاريخ على أنه عام التحديات والتحولات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

 

txt

مصطفى بكري: مصر حذرت إسرائيل من المساس بالحدود (شاهد)

txt

مصر تواصل جهودها لوقف الحرب وتنشئ أكبر مخيم إغاثى فى خان يونس

وقال “هريدي” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن  حدود مصر مشتعلة وملتهبة من جميع النواحي، لافتا إلى أن الدبلوماسية متعددة الأطراف خلال عام 2032 لم تكن فعالة أو ناجحة على المستوى الدولي.

 

وأشار إلى أن مصر لاعب وطرف رئيسي في كل مشاكل وتحديات المنطقة، لافتا إلى أن الدور المصري لا يعمل في فراغ، ومصر تعاملت مع كل الأزمات بحكمة وبعد نظر ونجحت في الحفاظ على مصالحها الأمنية وعلى الأمن القومي في وقت تعاني المنطقة من تغيرات في موازين القوى.

وواصل هريدي أن السياسة الخارجية المصرية في 2023 شهدت تطورا أيضًا من حيث التواصل مع الهيئات العالمية والإقليمية المختلفة، لافتا إلى أن  انضمام مصر إلى مجموعة البريكس ضمن 6 دول جديدة وستفعل تلك العضوية في يناير من العام المقبل.

مصر تواصل جهودها لوقف الحرب وتنشئ أكبر مخيم إغاثى فى خان يونس


 

وفي سياق آخر، تواصل مصر جهودها لوقف الحرب فى قطاع غزة فيما لا تزال ردود الفعل الإيجابية على المبادرة المصرية تتوالى، فى الوقت الذى يصل فيه وفد حركة حماس للقاهرة للتشاور تزامنا مع بدء وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، جولة جديدة بالشرق الأوسط، هى الرابعة له منذ اندلاع الحرب.

 

وأعلنت حركة حماس اتفاقها مع الفصائل الفلسطينية على حل وطنى يقوم على تشكيل حكومة وحدة، مضيفة أن الفصائل الفلسطينية عبّرت عن رفضها للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب فى غزة.

 

وأوضحت الحركة، فى بيان لها، أنها والفصائل الأخرى وهي: الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة والجبهة الديمقراطية، اتفقت على تقديم اقتراحات عدة، منها الدعوة للقاء وطنى جامع ومُلزم يضُم الأطراف كافة من دون استثناء، لتنفيذ ما تم التوافق عليه فى الحوارات الوطنية السابقة.

 

وأشارت إلى الاتفاق على تطوير النظام السياسى الفلسطينى وتعزيزه على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات العامة (الرئاسية، والمجلس التشريعى، والمجلس الوطني)، وفق نظام التمثيل النسبى الكامل فى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع، بما يعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطنى والشراكة الوطنية، وعقدت الفصائل الفلسطينية الـ5، اجتماعاً فى بيروت، وشددت أيضاً على ضرورة وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان الصهيونى بشكل نهائى، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، كشرط قبل إجراء عملية تبادل للأسرى على قاعدة الكُل مقابل الكُل.

مواد متعلقة

الأونروا تحذر: مليون فلسطيني على حدود مصر خلال أيام

يحيى الفخراني معلقا على مخطط تهجير الفلسطينيين: حدود مصر خط أحمر (فيديو)

سمير فرج: محاولة إسرائيل فك حدود مصر يعرض اتفاقية السلام للخطر
الجريدة الورقية