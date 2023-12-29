دبلوماسي: مصر لاعب وطرف رئيسي في حل مشاكل وتحديات المنطقة

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عام 2023 سيدخل التاريخ على أنه عام التحديات والتحولات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وقال “هريدي” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن حدود مصر مشتعلة وملتهبة من جميع النواحي، لافتا إلى أن الدبلوماسية متعددة الأطراف خلال عام 2032 لم تكن فعالة أو ناجحة على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن مصر لاعب وطرف رئيسي في كل مشاكل وتحديات المنطقة، لافتا إلى أن الدور المصري لا يعمل في فراغ، ومصر تعاملت مع كل الأزمات بحكمة وبعد نظر ونجحت في الحفاظ على مصالحها الأمنية وعلى الأمن القومي في وقت تعاني المنطقة من تغيرات في موازين القوى.

وواصل هريدي أن السياسة الخارجية المصرية في 2023 شهدت تطورا أيضًا من حيث التواصل مع الهيئات العالمية والإقليمية المختلفة، لافتا إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس ضمن 6 دول جديدة وستفعل تلك العضوية في يناير من العام المقبل.

مصر تواصل جهودها لوقف الحرب وتنشئ أكبر مخيم إغاثى فى خان يونس





وفي سياق آخر، تواصل مصر جهودها لوقف الحرب فى قطاع غزة فيما لا تزال ردود الفعل الإيجابية على المبادرة المصرية تتوالى، فى الوقت الذى يصل فيه وفد حركة حماس للقاهرة للتشاور تزامنا مع بدء وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، جولة جديدة بالشرق الأوسط، هى الرابعة له منذ اندلاع الحرب.

وأعلنت حركة حماس اتفاقها مع الفصائل الفلسطينية على حل وطنى يقوم على تشكيل حكومة وحدة، مضيفة أن الفصائل الفلسطينية عبّرت عن رفضها للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب فى غزة.

وأوضحت الحركة، فى بيان لها، أنها والفصائل الأخرى وهي: الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة والجبهة الديمقراطية، اتفقت على تقديم اقتراحات عدة، منها الدعوة للقاء وطنى جامع ومُلزم يضُم الأطراف كافة من دون استثناء، لتنفيذ ما تم التوافق عليه فى الحوارات الوطنية السابقة.

وأشارت إلى الاتفاق على تطوير النظام السياسى الفلسطينى وتعزيزه على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات العامة (الرئاسية، والمجلس التشريعى، والمجلس الوطني)، وفق نظام التمثيل النسبى الكامل فى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع، بما يعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطنى والشراكة الوطنية، وعقدت الفصائل الفلسطينية الـ5، اجتماعاً فى بيروت، وشددت أيضاً على ضرورة وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان الصهيونى بشكل نهائى، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، كشرط قبل إجراء عملية تبادل للأسرى على قاعدة الكُل مقابل الكُل.