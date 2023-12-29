متحدث أونروا: الاحتلال أطلق النار على قافلة تابعة لنا في غزة

أكد كاظم أبو خلف، متحدث أونروا في الأراضي المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على قافلة تابعة لنا كانت متجهة من شمال غزة إلى جنوبه.

وتابع “أبوخلف” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن البيئة في قطاع غزة مؤهلة لانتشار كثير من الأمراض والأوبئة، مضيفا أنه :"لدينا 196 مرفقا في قطاع غزة تحولت 156 منها إلى مراكز لإيواء النازحين، كما أن 70% من موظفينا في قطاع غزة نازحون و125 مرفقا تابعا لنا تعرضت للضرر جراء القصف الإسرائيلي".

وأشار إلى أن 50% من مرافقنا تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقدنا 142 من زملائنا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتا إلى أنه: "نعمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما في رفح وخان يونس".

من مسافة الصفر.. القسام والقدس يهزان الأرض المحتلة ويُسقطان طائرة استطلاع للعدو

أعلنت كتائب القسام استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس :"قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل والإعلام الإسرائيلي: تحذير خاطئ

انطلقت منذ قليل صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى، اعتقادًا من جيش الاحتلال بحدوث اختراق جوي من مسير.

وبعد دقائق من انطلاق الإنذار قال إعلام إسرائيلي، أن التحذيرات التي أطلقت قبل قليل ناتجة عن تشخيص خاطئ.

على جانب آخر، أنباء عن مقُتل 11 قياديا في الحرس الثوري الإيراني، بضربة استهدفت مطار دمشق مساء أمس الخميس، أسفر عنها إصابة قائد الحرس الثوري نورت رشيد في شرق سوريا.

وكان قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا في استقبال وفد قادم لمطار دمشق.