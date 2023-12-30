جامعة الدول العربية: الاستقرار انهار في السودان والشعب وحده يدفع الثمن (فيديو)

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاستقرار انهار في السودان، والشعب السوداني وحده يدفع الثمن.



وأضاف حسام زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج كل يوم، المذاع على فضائية أون، مساء اليوم الجمعة : "حاولنا مع أطراف كثيرة تهدئة الأوضاع في السودان لكن الأمور صعبة”.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "أغلبية المدن والولايات حدثت بها مشكلات كبرى، وعندما جاءت حرب غزة، غطت على الأوضاع في السودان، لكن الوضع مازال كما هو في السودان".

وشهدت المنطقة العربية العديد من الأحداث المشتعلة والمتأججة في 2023، كان أبرزها وأكثرها ألمًا وأعمقها جراحًا الحرب في غزة عقب توالي انتهاكات العدوان على مخيمات القطاع مخلفة ورائها آلاف القتلى والمشردين.



ولم تكن الإجواء بعيدة الحال في السودان أيضًا، فالحروب الداخلية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني جعلت الأوضاع مشتعلة على الساحة السودانية.

طوفان الأقصى

في السابع من أكتوبر الماضي، حين اخترقت قوات المقاومة الفلسطينيَّة الحاجز، وشنت هُجوماً برياً على غزة، فسُمعت صفارات الإنذار وهي تدوي في عشرات المستوطنات الإسرائيليَّة.

ونَشرت وسائل إعلام فلسطينيّة صور ومقاطع فيديو وثَّقت لحظة إطلاق فصائل المقاومة في قطاع غزّة عشرات الصواريخ نحو إسرائيل. سُرعان ما بدأ إسرائيليون في توثيق صواريخ المقاومة التي سقطَ بعضها في عسقلان، حيث أظهر مقطع فيديو من الأخيرة ألسنة لهبٍ ضخمة وهي تلتهمُ عددًا من السيارات جرّاء سقوط الصواريخ.

وقتها ألقى القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف بيانًا في تمام الثامنة صباحًا، وفيه أعلن وبصريحِ العبارة بدء عمليّة عسكرية سمَّاها "طوفان الأقصى" مؤكّدًا أنّ الضربة الأولى استهدفت مواقع العدو ومطاراته ومواقعه العسكرية وقد تجاوزت الـ5000 صاروخ.

ردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وفي أواخر نوفمبر أفرجت حماس خلال هدنة امتدت أسبوعا عن أكثر من 100 امرأة وطفل وأجنبي كانت تحتجزهم في غزة، مقابل الإفراج عن 240 امرأة وقاصرا.

وعلى مدار 83 يوما من الصراع التي لم تهدأ وطأة القتال فيه حتى هذه اللحظة، وظهرت فيه عدوانية الاحتلال في الرد بلغ عدد الشهداء 17177 وعدد المصابين إلى 46000 منذ بدء العدوان، فيما تسببت الحرب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخر.

اشتعال السودان

في 15 أبريل 2023 هزت العديد من الانفجارات العاصمة السودانية بالخرطوم، عقب أيام من التأجيل الثاني لتوقيع اتفاق نهائي بشأن العودة إلى الحكم المدني، بسبب خلاف على دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي.

لذا تبادل كل من القوات شبه العسكرية والجيش، الاتهامات بالمسؤولية عن بدء الهجوم أولا.

وتقول قوات الدعم السريع إنها تسيطر على مطار الخرطوم والقصر الرئاسي ومواقع رئيسية أخرى، ويصر الجيش الذي يقول إنه نفذ ضربات جوية على قواعد قوات الدعم السريع، على أنه لا يزال يمسك بزمام السلطة.

وإلى الآن الحرب التي ما زالت مستمرة تخللتها انتهاكات واسعة من قبل الطرفين المتحاربين شملت القتل خارج نطاق القانون والانتهاكات الجنسية ضد النساء كما أكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية معنية، دون ظهور أفق للحل ووسط إحباط كبير في أوساط السودانيين مع ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 10 آلاف والمشردين إلى ما يقارب 6 ملايين والخسائر المادية إلى أكثر من 60 مليار دولار.