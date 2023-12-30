كرم جبر: الإفتاء والأزهر اتفقا على تهنئة الأقباط بعيدهم (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإفتاء والأزهر اتفقا على أن تهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم من باب الود والمواطنة.

تجديد الخطاب الديني على مر التاريخ من القضايا الشائكة جدا

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبرخلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، على فضائية "CBC" مساء اليوم: "تجديد الخطاب الديني على مر التاريخ من القضايا الشائكة جدا، لأن هناك ااتجاهات كثيرة، ومنها اتجاه يقول أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يشمل الدين كله لا يتوافق مع المجتمع.

وأشار إلى أن هناك أخرون يقولون لا لأن الإسلام نزل واكتملت أحكامه ونواهيه، وبالتالي الذين ينادوا بتجديد الخطاب الديني يحاولون هدم الإسلام”.

وتابع كرم جبر، أن هناك اتجاه آخر يقول أننا نجدد المعاني بما يتوافق مع المصلحة المرسلة للمجتمع، ولكن فى نفس الوقت النص، لافتا إلى أنه مع الاجاه الثالث أن النصوص مقدسة.

وكشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أهم الرسائل من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بني سويف.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن الرئيس السيسي أكد علي شعوره بمعاناة الشعب المصري، وأن كل التقارير تصل له عن ارتفاع الأسعار وكل ما يدور بالأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن الرئيس يعلم جيدًا حجم معاناة الشعب المصري ومشكلات الغلاء ويعلم حجم الحياة الأسرية، موضحاً أن السيسي أول رئيس يتحدث عن بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين لإيمانه بدور الصحفي في نشر الحقائق والتسلح بالمهنية والمصداقية والتصدي لحرب الشائعات والبيانات المغلوطة.

وأشار، إلى أن قرارات الرئيس السيسي اليوم استقبلها المواطنون بسعادة وشعور بالأمان والطمأنية، موضحاً أن قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقتها وكانت ضرورية لرفع المعاناة عن المواطنين.