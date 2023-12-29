أسباب نهب إسرائيل محلات صرافة فلسطينية

أكد الخبير في العلاقات الدولية، أشرف عكة، أن إسرائيل قامت بنهب محلات صرافة فلسطينية، وأن سلطات الاحتلال تريد من هذا الفعل زعزعة الأمن وترويع المواطنين الفلسطينيين، لافتا إلى أن ما تقوم به إسرائيل استهداف سياسي واقتصادي واجتماعي وأمنى للضفة الغربية.

وقال “عكة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنه على مدار السنوات الماضية كان يحاصر الاقتصاد الفلسطيني عبر المعابر والتجارة الدولية والضرائب، ويجبر الفلسطينيين على الاستيراد وفقا للقواعد التي يضعها، يحاول يهيمن ويسيطر على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه لم يؤثر على نهوض الاقتصاد الفلسطيني وصموده.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول حصار السلطة الفلسطينية ماليًا، ويريد أن يجهض الاقتصاد الفلسطيني وينهي أي حركة اقتصادية نشطة في الضفة، لافتا إلى أنه من خلال القانون الدولي تستطيع السلطة الفلسطينية وأصحاب محلات الصرافة المطالبة بأموالهم المنهوبة والتعويض.

من مسافة الصفر.. القسام والقدس يهزان الأرض المحتلة ويُسقطان طائرة استطلاع للعدو

أعلنت كتائب القسام استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس :"قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل والإعلام الإسرائيلي: تحذير خاطئ

انطلقت منذ قليل صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى، اعتقادًا من جيش الاحتلال بحدوث اختراق جوي من مسير.

وبعد دقائق من انطلاق الإنذار قال إعلام إسرائيلي، أن التحذيرات التي أطلقت قبل قليل ناتجة عن تشخيص خاطئ.

على جانب آخر، أنباء عن مقُتل 11 قياديا في الحرس الثوري الإيراني، بضربة استهدفت مطار دمشق مساء أمس الخميس، أسفر عنها إصابة قائد الحرس الثوري نورت رشيد في شرق سوريا.

وكان قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا في استقبال وفد قادم لمطار دمشق.