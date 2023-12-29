خالد أبوبكر عن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق الأخيرة : "متغطاش كويس"

شن الإعلامي خالد أبو بكر، هجومًا حادًا على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، والذي قال فيها: "إن حوالي مليون ونصف المليون من سكان غزة سيغادرون القطاع إلى سيناء المصرية".

وعقب “أبوبكر” تقديمه برنامجه "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الجمعة: أن " هذا الشخص الإسرائيلي، هو ونايم متغطاش كويس، وهذا أقل تعبير، لأن التهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أمر لا يقبل المساومة، على المستويين الشعبي والرسمي، في مصر".

وأشار أبوبكر إلى أنه لا بد من رد قوي وقاسي من الرأي العام المصري، ضد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وخاصة أنه لو كان في منصب رسمي لكان هناك رد فعل رسمي من القاهرة ولكن الوضع مختلف.

من مسافة الصفر.. القسام والقدس يهزان الأرض المحتلة ويُسقطان طائرة استطلاع للعدو

وفي سياق آخر، أعلنت كتائب القسام استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس: "قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل والإعلام الإسرائيلي: تحذير خاطئ

انطلقت منذ قليل صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى، اعتقادًا من جيش الاحتلال بحدوث اختراق جوي من مسير.

وبعد دقائق من انطلاق الإنذار قال إعلام إسرائيلي، أن التحذيرات التي أطلقت قبل قليل ناتجة عن تشخيص خاطئ.

على جانب آخر، أنباء عن مقُتل 11 قياديا في الحرس الثوري الإيراني، بضربة استهدفت مطار دمشق مساء أمس الخميس، أسفر عنها إصابة قائد الحرس الثوري نورت رشيد في شرق سوريا.

وكان قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا في استقبال وفد قادم لمطار دمشق.