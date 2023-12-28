الخميس 28 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث: ارتباك سياسي وعسكري في إسرائيل بسبب الخسائر الضخمة في غزة (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن الداخل الإسرائيلي يعيش في حالة من الانهيار بسبب حرب غزة.

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وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء، حكومة الخراب الإسرائيلية أشعلت المنطقة بحرب غزة 

 حكومة نتنياهو فشلت فشلا ذريعا في حرب غزة

وأشار إلى ان حكومة نتنياهو فشلت فشلا ذريعا في حرب غزة، وخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضخمة جدا، وهناك ارتباك سياسي وعسكري في إسرائيل بعد الخسائر الضخمة.

كشف عبدالجليل حنجل، متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من نابلس، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.


توزيع المساعدات الإنسانية
وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر يعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في مراكز النازحين بقطاع غزة، وما يدخل من مساعدات يمثل 10% فقط مما يحتاج إليه الفلسطينيون، متابعًا أننا نعمل على التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

مستشفي المعمداني
وأوضح أن هناك 12 سيارة إسعاف أجلت المرضى في مستشفيي المعمداني والشفاء إلى جنوب قطاع غزة، لافتًا إلى أن المستشفيات بالقطاع تعاني نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن النازحين يعانون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والرعاية الصحية.

 

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