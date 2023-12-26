نشرة التوك شو.. الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب وأزمة أغنية روبي الجديدة

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح فخر مصر، ومحب لبلده وشعب مصر وداعم لدولته بشكل رئيسي"، معقبا: "لازم نحافظ على محمد صلاح وندعمه ونقف بجواره".

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أحمد موسى يشيد برسالة محمد صلاح للمحتفلين بالكريسماس.. فخر العرب (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه ليس هناك حديث بالقاهرة أو أي مدينة وقرية في مصر عن التغيير الوزاري، ولا يدور أي حديث في الأروقة وعلى موائد الطعام ولا على المقاهي أو جلسات العائلات والأصدقاء أو أي لحظة

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إبراهيم عيسى: لا حديث الآن عن التغيير الوزاري.. ولا أحد مهتم



علق المحامي أشرف فرحات،على ضبط الراقصة الاستعراضية سما المصري مجددا، بعد خروجها من السجن بأيام، قائلا: "هناك أكثر من قضية تنتظر سما المصري".

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أكثر من قضية تنتظرها.. محام يكشف كواليس إعادة القبض على سما المصري



وجه الإعلامي يوسف الحسيني، التهنئة لفريق الأهلي بصعوده لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، قائلا: "مبروك للأهلاوية وانا كزملكاوي بقول الزمالك قادم بقالي سنين لكنه لسه مش عارف ليه لم يأت حتى الآن".

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يوسف الحسيني يهنيء الأهلي بالصعود لنهائي السوبر.. بقالي سنين أقول الزمالك قادم



علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز فريق الأهلي نجح على سيراميكا كليوباترا، في بطولة السوبر المصري، والصعود لنهائي البطولة، قائلا: "إمام عاشور من كرة ميتة لعبها بلياردو خبطت في العارضة وخبطت في مدافع سيراميكا والاهلي يكسب”.

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قال الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك صناعة دوائية على أعلى مستوى، معقبا: "لدينا شركات أجنبية تعمل في سوق الدواء ولا توجد لديهم مشكلات".

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وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: أزمة الدواء مؤامرة على مصر (فيديو)



أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن عام 2024 سيشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميا، نتيجة الأحداث العالمية من التضخم الذي يضرب العالم.

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عام 2024 سيشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب (فيديو)



علق الفنان عزيز الشافعي، مؤلف وملحن أغنية "3 ساعات متواصلة" للمطربية روبي، على الجدل الذي أثارته الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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رد فعل روبي بعد الهجوم على أغنية 3 ساعات متواصلة (فيديو)

