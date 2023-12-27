تفاصيل إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين (فيديو)

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة لا تسعر السكر وإنما تعمل على شق الإتاحة، ويتم طرحه من خلال البطاقات التموينية، ويتم العمل على زيادة المعروض من السكر في الأسواق.

قرار استثنائي بشأن إضافة مواليد بعض الفئات لبطاقات التموين

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن وزير التموين أصدر قرارا استثنائيا بشأن إضافة مواليد بعض الفئات لبطاقات التموين، وهم مستحقي معاش تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وهنا الحديث عن فئات محددة وهي الفئات الأولى بالرعاية طبقا لتوجيهات وزير التموين، لافتا إلى أن إضافة المواليد بشكل عام في مصر تحتاج موازنة عامة متخصصة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية هي التي يحق لها الإضافة، ويجب أن يكون الأطفال لا يقل أعمارهم عن 4 سنوات.

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن كيلو السكر يصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيهًا، وزجاجة الزيت عبوة 800جم بـ30 جنيهًا، مؤكدًا أن لكل مواطن على بطاقة الدعم كيلو سكر وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضًا.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو و1 كيلو سكر للبطاقة التى تشتمل على ٣ أفراد فأقل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة التموين حددت لقبول طلب إضافة المواليد على البطاقات التموينية لبعض المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، الشروط التالية: “أن لا يقل أعمار الأبناء المراد اضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات، وأن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد، ولا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد إضافة المواليد”.

ولفت إلى أن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والأولى بالرعاية، وأسر الشهداء، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، يحق لهم إضافة المواليد الجديدة على البطاقة التموينية.