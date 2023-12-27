نشرة التوك شو| توقعات 2024.. مصر أكثر الدول حظًا وتحرير فلسطين

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تعيش حالة غير مسبوقة وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

شعبة الذهب: من الوارد وصول جرام عيار ٢١ إلى ٥ آلاف جنيه



قالت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج، إنه على الرغم من وجود الكثير من الأحداث غير المبشرة في العالم من حروب، إلا أن هناك أمورًا مبشرة جدا، من بينها تحرر دولة من الاحتلال، بعد أن استمر عقودًا طويلة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

خبيرة فلك وأبراج: تحرر فلسطين في 2024 وتراجع أمريكا عن مساندة إسرائيل



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن خان يونس جنوبي غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مدينة خان يونس



علق الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، على الجدل الدائر حول أغنية روبي الأخيرة “ثلاث ساعات متواصلة، قائلا:"الأغنية أزعجت الكثير من الناس".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نقابة الموسيقيين تعلق على الجدل لسأن أغنية روبي 3 ساعات متواصلة (فيديو)



كشف الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن سقوط 300 شهيد بين طبيب ومسعف استهدفهم الجيش الإسرائيلي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: كارثة صحية بكل المقاييس في مستشفيات قطاع غزة (فيديو)



قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن ويوجد عجز يتراوح من 400 ألف إلى 500 ألف طن، ويتم توفير العجز من خلال الاستيراد من الخارج وكان يقوم بذلك القطاع الخاص، وحينما حدث زيادات عالمية في السكر لم يستطع القطاع الخاص استيراد السكر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

التموين: ضخ كميات من السكر تكفي جميع المواطنين لشهر ونصف (فيديو)



قالت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج، إن من الدول التي ستشهد مرحلة جديدة في 2024 هي دولة السودان، حيث ستكون هناك انفراجة في الأزمة الراهنة، وأيضًا فلسطين من بين الدول التي ستكون محظوظة في 2024، والتي ستشهد بداية لحل القضية، ومن المرجح أن تنتهي الحرب في الثلث الآخير من العام.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

خبيرة فلك وأبراج: مصر الدولة الأكثر حظا في 2024 (فيديو)



قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية بدون مصر إذ أن مصر يجب أن تضع هي الحل الذي يقبله الفلسطينيون.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مصطفى الفقي: لا يوجد حل للقضية الفلسطينية بدون مصر (فيديو)



قال الرئيس محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني، إن أهل غزة تعرضوا لمصائب كبيرة، ولكن الأمل قادم، وستبقى غزة وتعود كما كانت وأفضل مما كانت رغم أنف المعتدين وأنف إسرائيل.

\لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا