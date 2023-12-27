أحمد موسى يكشف حقيقة بيع ميناء سفاجا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر وقعت عقدا مع هيئة موانئ أبو ظبي وهي إحدى الشركات التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، وهي تتولى عملية إدارة وتشغيل ميناء سفاجا، وليس بيعه.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاععلى فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء: "مصر مباعتش ميناء سفاجا وإنما إدارة وتشغيل، والعمل على وجود قطاع خاص مصري وعربي وأجنبي، إدارة وتشغيل وليس بيع، مصر مش بتبيع موانئ".

أهمية ميناء سفاجا

وأشار إلى أن أن ميناء سفاجا واحد من أهم الموانئ إذ أنه مربوط بعدد من المناطق المختلفة وسيساعد كثيرا لوجستيا، وهذه المنطقة بها تجارة ومصانع تخدم محافظات الصعيد وتخدم العديد من المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هيئة موانئ أبو ظبي بدأت في العمل على هذا الملف.

ولفت أحمد موسى إلى أن مصر تبحث أن تكون مركزا للتجارة العالمية، وترغب في الوصول إلى 400 مليون طن من التداول و40 مليون حاوية بدلا من 12 مليون حاوية، وتجارة الحاويات تدخل مليارات الدولارات للدول.

وتابع: " مصر تعمل على شبكة طرق بشكل قوي وتعمل على إنشاء خطوط سكك حديدية، وربط موانئ جافة بخطوط السكك الحديدية، والعمل على 100 كيلو من الأرصفة، "هو انت كان عندك الكلام ده قبل كده، دلوقتي أصبح موجود".

وأردف أحمد موسى: "خط التجارة العربي خط هام جدا ويساعد في التجارة العربية وحاليا يسير بشكل بري، وبحسب تصريحات الفريق كامل الوزير أن تجارة الأردن وصادراتها تكون من خلال مصر من خلال ميناء بورسعيد تنقل من العقبة لنويبع إلى بورسعيد، ومستقبلا ستكون في بورسعيد خلال التطويرات التي تحدث في الميناء، "الخليج العربي كله هيكون موجود من خلالنا، لأن إحنا الأسرع والأقوى".

واستقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم، رئيسً مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة و الهيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و فوزي رضوان مدير المنطقة الحرة ، و أحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن هذا اللقاء يأتى في إطار حرص محافظة قنا، علي تقديم خدمة متميزة للمستثمرين بالمناطق الصناعية داخل المحافظة، من خلال الاستجابة السريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء سفاجا البحرى، وذلك لتسهيل تصدير منتجاتهم .

وأضاف عبد الباقي، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، يولي اهتماما كبيرا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة مما يساهم بشكل فعال فى الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد عبدالرحيم، أن تطوير ميناء سفاجا يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء سفاجا، شملت إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا "سفاجا 2" و إنشاء رصيف بحرى بطول 1100 م طولى، و تكريك الممر الملاحى ومحطة لتداول الحاويات لإستقبال سفن البضائع العامة بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

وأضاف أنه من المخطط للمحطة أن تستوعب نحو نصف مليون حاوية إلى 3 ملايين حاوية سنويًّا، بالإضافة إلى إستقبال بضائع عامة تُقدر بنحو 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، مما يمثل نقلة نوعية لخدمة المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين "هو بنجع حمادى وكلاحين قفط"، بالإضافة للمنطقة الحرة العامة بقفط، الجدير بالذكر أن ميناء سفاجا البحرى يعتبر من أقدم موانئ البحر الأحمر والميناء الرئيسي للوجه القبلى حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب ويتميز الميناء بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية مما يساهم فى تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية.