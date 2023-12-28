النمنم: السيسي لم يسمح بابتلاع طعم التورط في الصراع بغزة (فيديو)

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك بعض الإيجابيات التي تحققت في عام 2023 منها حماية الدولة من الصراعات الموجودة في المنطقة، فالبعض كان لديه إصرار على توريط مصر في صراع قطاع غزة ، إما من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة، وإما من خلال المطالبة بفتح الحدود أمام المليشيات للذهاب إلى فلسطين مثل حدث من بعض العوام العرب

السيسي لم يسمح بتورط الدولة المصرية في ابتلاع طعم الصراع في قطاع غزة

وأضاف "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يسمح بتورط الدولة المصرية في ابتلاع طعم الصراع في قطاع غزة مثلما حدث في 1967، كما أن البعض في الأيام الأولى في الصراع في السودان، حاول الزج بمصر في هذا الصراع".

وأشار “النمنم” إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت محتدمة في 2023، وبدأت هذه الأزمة مع أزمة كورونا، ولكن الدولة استطاعت أن تتعامل معها بشكل إيجابي، ولكن في النهاية المواطن لديه معاناة اقتصادية.

ونشرت سرايا القدس مشاهد للطائرة الإسرائيلية، بدون طيار من طراز "Sky Racing" رقم 523 - التي أسقطتها في سماء مدينة غزة.



وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت طائرة مروحية بصاروخ سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأضافت أن المقاتلين تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما كشفت كتائب القسام، عن صاروخ جديد دخل ميدان الحرب، وهو صاروخ (RPO-A) ذو قدرة تدميرية عالية.

وقالت القسام، إنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا، واستخدمت لأول مرة صاروخ (RPO-A) المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.



