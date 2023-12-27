بـ 12 جنيهًا.. التموين تعلن أسعار السكر الحر والتمويني (فيديو)

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن كيلو السكر يصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيهًا، وزجاجة الزيت عبوة 800جم بـ30 جنيهًا، مؤكدًا أن لكل مواطن على بطاقة الدعم كيلو سكر وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضًا.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو و1 كيلو سكر للبطاقة التى تشتمل على ٣ أفراد فأقل.

ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة التموين حددت لقبول طلب إضافة المواليد على البطاقات التموينية لبعض المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، الشروط التالية: “أن لا يقل أعمار الأبناء المراد اضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات، وأن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد، ولا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد إضافة المواليد”.

ولفت إلى أن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والأولى بالرعاية، وأسر الشهداء، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، يحق لهم إضافة المواليد الجديدة على البطاقة التموينية.