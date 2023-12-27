تامر أمين: نتنياھو جن جنونه رسميا ويلعب لعبة الموت (فيديو)

علق الإعلامى تامر أمين على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياھو أمام الكنيست، قائلا: " رئيس الحكومة الإسرائيلية جن جنونه رسميا ويلعب لعبة الموت.

نتنياھو وصل لمرحلة خطيرة من الأنا

وأكد تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النھار" المذاع على فضائية النھار، مساء اليوم الأربعاء: " نتنياھو وصل لمرحلة خطيرة من الأنا وبيقول عليا وعلى أعدائى حتى الإسرائيليين أنفسھم".

وأوضح تامر أمين أن أسرالأسرى الإسرائيليين وبعض الأصوات الإعلامية داخل تل أبيب تطالب نتنياھو بوقف العملية العسكرية على قطاع غزة لأنھا لم تحقق أى ھدف من أھدافھا حتى الآن.

أغلب الأصوات داخل إسرائيل تطالب نتنياھو بوقف الحرب

وأكد تامر أمين أن أغلب الأصوات داخل إسرائيل تطالب نتنياھو بوقف الحرب بسبب الخسائر الاقتصادية ، معقبا:" آخرة نتنياھو ھيلبس البدلة الزرقا".

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأربعاء) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر، وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

وكرر إردوغان خلال فعالية في أنقرة انتقاده لدعم الغرب لإسرائيل، مضيفا أن تركيا مستعدة للترحيب بأكاديميين وعلماء يعانون من الاضطهاد بسبب آرائهم عن الصراع في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم يلبث نتنياهو ساعات حتى رد على أردوغان قائلاً إن الرئيس التركي هو آخر شخص يجب أن يعظ الآخرين عن الأخلاق، مضيفا أن إردوغان «يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد ويسجن الصحافيين».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها البرية والقصف في قطاع غزة، وتجاوز عدد القتلى منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 21 ألف قتيل، 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف مفقود، ما زالوا تحت ركام المنازل.

الصحة الفلسطينية توثق وفاة أكثر من 9 آلاف فلسطيني من الجرحى والمرضى

ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة أكثر من 9 آلاف فلسطيني من الجرحى والمرضى، وذلك بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف المستشفيات عن تقديم خدماتها للجرحى والمرضى، بعد قصفها من طائرات الاحتلال ومحاصرة الدبابات الإسرائيلية لها.